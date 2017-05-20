الفرنسي مبابي يدخل تاريخ الكرة الأوروبية

دخل اللاعب الدولي الفرنسي #كيليان_مبابي، مهاجم نادي #موناكو، تاريخ الكرة الأوروبية، حيث بات أكثر لاعب شاب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في الدوريات المحلية الخمسة الكبرى للقارة العجوز.

وسجل مبابي هدف واحد من الاثنين اللذين فاز بهما فريقه موناكو على نادي سانت ايتيان في مباراة مؤجلة عن الجولة الواحدة والثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم، رافعاً بذلك رصيده إلى 15 هدفاً في مسابقة “ليغ 1” للموسم الجاري (2016-2017).

وبلغ كيليان مبابي، عند تسجيله للهدف في مرمى سانت ايتيان، 18 سنة و147 يوماً، ليصبح بذلك أصغر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، و هي البطولات المحيلة لكلٍ من اسبانيا و انكلترا و ألمانيا وإيطاليا و فرنسا.

ويتفوق مبابي في هذا الرقم المميز،على مهاجمين كبار على غرار البرازيلي نيمار لاعب برشلونة الأسباني (13 هدف) و الفرنسي كريم بنزيمة ، نجم ريال مدريد الإسباني (9 أهداف) و الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي (9 أهداف) و الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد (7 أهداف والألماني توماس موللر، نجم بايرن ميونخ الألماني (5 أهداف).

وتُوّج موناكو بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 17 عاما والثامنة في تاريخه بفوزه الصعب على ضيفه سانت اتيان 2-0، الأربعاء الماضي،في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين.

وسجل كيليان مبابي (د19) وفاليري جرمان (د90+3) الهدفين، فرفع موناكو، رصيده إلى 92 نقطة وتقدم قبل الجولة الأخيرة من المسابقة بفارق 6 نقاط على مطارده حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، نادي باريس سان جرمان.

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