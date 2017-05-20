الكشف عن زي نادي برشلونة الجديد

من المقرر أن يكشف نادي #برشلونة الإسباني عن زي فريقه لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد نحو أسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا ماركا” الرياضية الإسبانية السبت.

لكن قبل أسبوع من هذا الموعد، تسربت صور عن التصميم الجديد ونشرتها صحيفة “سبورت” الرياضية في برشلونة.

والجديد في القميص هو الخطوط الأضيق نطاقا من تلك المستخدمة في القميص الحالي، إلى جانب لونين احتياطتيين هما اللون الفيروزي والأحمر ، وسيتسخدم الفريق هذه القميص للمرة الأولى خلال جولته الودية في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وسيكون الزي الجديد للفريق برعاية شركة راكوتين اليابانية، وذلك بعد 5 سنوات من رعاية قطرية للفريق الإسباني بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وتوصل كل من برشلونة وراكوتين إلى اتفاق بهذا الشأن في نوفمبر 2016، تصبح بموجبه الشركة اليابانية الراعي الرسمي للفريق.

ويستمر الاتفاق بين الجانبين لثلاثة مواسم بدءا من موسم 2017-2018.

وبموجب الاتفاق يحصل برشلونة على 61 مليون دولار سنويا من الشركة ونحو 1.6 مليون دولار في حال فوزه في الدوري و 5.5 مليون دولار في حال فوزه في دوري أبطال أوروبا.

عكس السير