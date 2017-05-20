بلجيكا : وزير الهجرة يرغب بإلزام اللاجئ الذي يكذب بشأن عمره دفع تكلفة ” فحص العظام “

قال “تيو فرانكن”، وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، في بلجيكا، إنه يرغب بإلزام اللاجئين الذين يكذبون بشأن أعمارهم وكونهم “قاصرين”، بدفع تكلفة “فحص العظام”.

ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن الوزير، بحسب ما ترجم عكس السير، أن على اللاجئين دفع تكلفة “فحص العظام”، وهو الفحص الطبي الذي تقوم به السلطات للتأكد من عمر اللاجئ الذي يقول إنه “قاصر”.

وكان 1500 “قاصر” تقدموا بطلب لجوء في بلجيكا عام 2016.

ويرغب الوزير فرانكن بإلزام اللاجئين الذين يكذبون بشأن أعمارهم بدفع تكلفة الفحص التي تتراوح بين 200 إلى 300 يورو.

وكانت فحوصات أجريت لـ 659 شخصاً العام الماضي، أثبتت أن العشرات ليسوا قاصرين كما ادعوا.

عكس السير