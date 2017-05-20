” ترانسيند ” تعلن عن قرص تخزين ” SSD ” مع متانة تتماشى مع المعايير الصناعية

أعلنت شركة “#ترانسيند” (Transcend) عن قرص التخزين (SSD430)، الذي قالت إنه أحدث الأقراص الصلبة ذات الحالة الساكنة (SSD) الذي يتمتع بمتانة عالية تتماشى مع المعايير الصناعية.

وأوضحت الشركة المتخصصة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة أن القرص الجديد يعمل وفق منفذ ساتا 3 الذي يتميز بسرعة تبلغ 6 غيغابتات في الثانية، مما يؤمن سرعة في قراءة وكتابة البيانات تصل إلى 560 و490 ميغابايتاً في الثانية على التوالي.

وأضافت “#ترانسيند” أن القرص الجديد يتمتع بموثوقية عالية في العمل “وتصميمه الأنيق ذي الأبعاد الصغيرة”. كما زود القرص بتقنيات مثل (LDPC) وكود تصحيح الأخطاء (ECC) وتقنيات متقدّمة للحماية، مما يجعله الخيار المثالي للاستخدامات الصناعية.

ويعتمد القرص الجديد في تصميمه على شرائح فلاشية ثلاثية الأبعاد من نوع (MLC NAND)، ويساهم اعتماد الشرائح ثلاثية الأبعاد على الارتقاء بسرعة القرص إلى مستويات قياسية تصل إلى 560 ميغابايت في الثانية للقراءة و490 ميغابايت في الثانية للكتابة بحسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، كما أن سرعة نقل البيانات العشوائية تصل إلى مستويات قياسية تبلغ 310 ميغابايت في الثانية للقراءة و350 ميغابايت في الثانية للكتابة.

كما تتميز الشرائح ثلاثية الأبعاد باستهلاكها المنخفض للطاقة والموثوقية العالية في العمل، مما يشير إلى أن “ترانسيند” قد صممت القرص الجديد للعمل لمدة طويلة بأداء متزن مع مختلف أنواع البيانات والتطبيقات، كما أن القرص مناسب للحاسبات المستخدمة في مجال الصناعة وللآلات المبرمجة وللأنظمة الصناعية الخالية من مراوح التبريد.

وزودت شركة “ترانسيند” القرص الجديد بذاكرة كاش من نوع (DDR3 DRAM) وأخرى من نوع (SLC) لتسريع عملية القراءة والكتابة، إضافة إلى تقنية تصحيح الأخطاء المتقدّمة (LDPC ECC) لحماية البيانات، كما يأتي القرص بميزة (Sleep Mode) لتخفيف استهلاك الطاقة وتقنية (Power Shield) وتقنية الإدارة الذكية (Intelligent Block Management) وتقنية (Global Wear Leveling) وكل هذه التقنيات مصممة لتعزيز متانة القرص وموثوقيته في العمل.

وتوفر شركة “ترانسيند” مع هذا القرص برنامج (SSD Scope Pro)، ويتضمن أداة سهلة لمراقبة حالة وسلامة القرص ومساعدته على العمل بصورة أكثر كفاءة على المدى الطويل. ويوفر البرنامج أدوات لعرض معلومات عن القرص وتقنية (S.M.A.R.T) لفحص حالة القرص، وأدوات لفحص القرص من الأخطاء، وميزة الحذف الآمن لمحتويات القرص، ومؤشر لحالة القرص، وأداة لنسخ النظام، وأداة لمراقبة القرص عن بعد.

ويتوفر القرص الجديد بسعات مختلفة تبلغ 120 و240 غيغابايتاً، كما يحظى بضمان لمدة ثلاث أعوام من شركة “ترانسيند”.

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