تركيا : وفاة فتاة سورية بعد أيام من استنشاقها غازات سامة اختلطت بمياه الصرف الصحي

توفيت فتاة سورية، بعد أيام من مكوثها في المشفى جراء استنشاقها غازات سامة تسربت من مصنع إلى منزلها، عن طريق مياه الصرف الصحي، في مدينة مرسين التركية.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ميديا مستو (15 عاماً)، توفيت، بعد مكوثها في المشفى 6 أيام.

وكانت ميديا وشقيقتها روهلات (18 عاماً)، تسممتا في حمام المنزل بمنطقة “اكدنيز – محلة تشاي”، جراء استنشاق غازات سامة، تسربت من مصنع إلى المنزل، عن طريق مياه الصرف الصحي.

وتولدت الغازات، بسبب تسرب مخلفات المصنع واختلاطها بمياه الصرف الصحي، ما أدى لتفاعلها وانبعاث الغازات السامة.

وفيما نقلت الشابتان إلى المشفى، تم إبلاغ شركة المياه بالمشكلة، حيث كشفت عن مكان التسريب، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة.

وعلى الرغم من حل المشكلة، فإن أهالي الحي ما زالوا يخشون من الاستحمام، خوفاً من تسمم مماثل قد يودي بحياتهم.

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