ثاني وزير لبناني يسن أسنانه .. نهاد المشنوق : شمال لبنان أمام فرصة كبيرة للاستفادة من مشاريع إعادة إعمار سوريا ” الضخمة “

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الجمعة، إن شمال لبنان أمام فرصة كبيرة للاستفادة من مشاريع إعادة إعمار سوريا “الضخمة”، عندما تحين ساعة التسوية.

ونقلت صحيفة الحياة عن المشنوق قوله خلال زيارة له إلى الشمال اللبناني: “هناك مشاريع ضخمة لإعادة إعمار سورية ورئيس الحكومة سعد الحريري ينسق مع دول عظمى في الموضوع، وستكون فرصة اقتصادية كبيرة للشمال وأهله بعد سنوات الحرمان”.

وأضاف المشنوق: “نخطط ونعمل حتى إذا حانت ساعة التسوية يكون الشمال من طرابلس إلى عكار منصة اقتصادية حيوية، وسنعمل على مشاريع لجعل شمال لبنان المعبر الطبيعي إلى سورية والعالم العربي”.

على صعيد آخر، أكد المشنوق أن حكومة سعد الحريري “لن تتنازل عن دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا عن رفض انخراط حزب الله في دعم إرهاب الأسد بحق شعبه”.

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