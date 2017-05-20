دراسة : الريال صاحب أكبر شعبية جماهيرية في إسبانيا

كشفت دراسة حديثة، أن #ريال_مدريد هو النادي صاحب الشعبية الجماهيرية الأكبر في #إسبانيا وكذلك صاحب أعلى مبيعات بين اندية “الليغا” في الوقت الحالي.

وأكدت الدراسة التي أجرتها هيئة (AIMC)، أن 32.4% من المشاركين في الاستطلاع من جماهير ريال مدريد.

وجاء فريق برشلونة في المركز الثاني بنسبة 24.7% من الأنصار، يليه أتلتيكو مدريد (7.6%)، ثم فالنسيا (4.1%)، وبلباو (3.9%).

وأظهرت الدراسة أن 64.6% من السكان يشجعون أحد الاندية الرياضية، وأن 9% منهم اشتروا منتجات لأندية الدرجة الاولى ولاعبيه في 2016.

واحتل ريال مدريد المركز الاول بنسبة 26.5% في المبيعات، يليه برشلونة بنسبة 21.3%، ثم أتلتيكو (12.5%).

وكشفت الدراسة أن 36.35% من المشاركين في الاستطلاع يشجعون ناد ثان إلى جانب ناديهم الاصلي.

وفي قائمة الاندية التي تحتل الوصافة بقلوب الجماهير، جاء نادي أتلتيكو مدريد في المركز الأول بنسبة 4.6%، يليه ريال مدريد (4.4%)، ثم برشلونة (4.3%).

وجرت الدراسة على أساس 10 آلاف مقابلة تتم بشكل دوري على مدار العام. ( EFE )

عكس السير