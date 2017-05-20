ستيني بحريني يحتال على خليجي و يستولي على مليوني دينار

أقدم ستيني بحريني على الاحتيال على خليجي بإيهامه بأنه يمتلك قطعة أرض يمكنه المشاركة في استثمارها بتحويلها إلى فندق، حيث استولى منه على مليوني دينار.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة الأيام ، تلقى محام بلاغا من المجني عليه، بقيام المتهم بخيانة الأمانة والاستيلاء على مليوني دينار منه، وقدم أوراقا منسوبا صدورها زورا إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري تفيد بملكيته قطعة أرض، حيث عرض المتهم على الخليجي المشاركة في استثمارها وبناء فندق 4 نجوم عليها.

كما أقنعه أن لديه علاقات طيبة ومميزة مع المسؤولين في الدوائر الحكومية؛ ما دفع المجني عليه لإبرام عقد معه في 2010، على أن يقوم المتهم بتخليص جميع الإجراءات الخاصة بترخيص الفندق.

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