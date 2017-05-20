شكوى ضد رونالدو بسبب عائدات بيع الصورة

ذكرت صحيفة “إلكونفيدونثيال” الإسبانية، أن إدارة الضرائب في البلاد تضع لمساتها الأخيرة على شكوى ضد نجم #ريال_مدريد، #كريستيانو_رونالدو، على تهرب ضريبي بين عامي 2009 و2011.

وتتهم إدارة الضرائب اللاعب البرتغالي بالتهرب من دفع 150 مليون يورو من عائدات حقوق بيع الصورة وتحويلها إلى ملاذ ضريبي في جزر العذراء البريطانية، من خلال شبكة شركات في عدة بلدان.

من ناحيته، نفى رونالدو التهم الموجهة إليه بحسب قناة سكاي نيوز ، كما قامت وكالة “جيستي فوت” التي تتولى تمثيله، بعرض سجله الضريبي، إثر انتشار الاتهامات، وأظهرت أن اللاعب يملك 203 مليون يورو فقط خارج إسبانيا.

وواصلت مصالح الضريبة في إسبانيا تحرياتها، رغم توضيح رونالدو، وتدقق حاليا في إذا كان رونالدو قد دفع 5.6 مليون يورو فقط، عن عائداته المالية في الخارج، أي 4 في المئة فقط، بين 2009 و2015.

وتحتاج إدارة الضرائب في إسبانيا إلى أن تكمل تحقيقها قبل انتهاء المهلة في الثلاثين من يونيو الجاري، على اعتبار أن التحريات بدأت سنة 2011.

عكس السير