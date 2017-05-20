طالب سعودي يقتل زميله في أحد الأودية المعزولة

تمكنت شرطة #جازان في #المملكة_العربية_السعودية من إلقاء القبض على طالب ثانوي، يبلغ من العمر 16 عامًا، لقتله طالبًا آخر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن طعنه بسكين، بسبب خلاف سابق بينهما.

وفي التفاصيل، قال الناطق باسم الشرطة، إن الجريمة وقعت صباح يوم الأربعاء الماضي ، حيث وصل إلى المستشفى شاب مصاب بطعنة أسفل البطن، توفي على إثرها.

وأضاف بحسب شبكة “أخبار 24” أنه بعد المعاينة انتقلت الشرطة إلى موقع الحادثة، وهو أحد الأودية المعزولة القريبة من قرى الداير بني مالك الجبلية، ثم اتخذت عدداً من الإجراءات البحثية مكنتها من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو طالب ثانوي زميل للمجني عليه.

وأوضح أن المتهم بعد القبض عليه، أقرَّ بارتكاب جريمته بسبب خلاف سابق بينه وبين الضحية، وأحيل ملف القضية بعد إحضار الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما تم ضبط شخص آخر كان مع المجني عليه لجهة الاختصاص.

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