” غوغل ” تكشف عن عدسات تتيح التعرف على الأشياء المحيطة

أعلنت شركة #غوغل خلال افتتاحية انطلاق فعاليات مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن جديدها في ما يتعلق بالبرمجيات، إذ أعلنت عن أكثر من ملياري جهاز يستخدم نظام أندرويد حول العالم، كما أعلنت عن خدمات جديدة، مثل “عدسات غوغل”، ومزايا جديدة لخدمات سابقة.

“عدسات غوغل”

تتيح خدمة “عدسات غوغل” للمستخدمين التعرف على الأشياء المحيطة والحصول على مزيد من المعلومات عنها، فقط من خلال تصويرها بكاميرا الهاتف الذكي، وتستفيد الخدمة من التطور الذي وصلت إليه غوغل في مجالي الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.

وعرضت غوغل خلال الحدث عدة أمثلة على كيفية استخدام خدمتها الجديدة، إذ يمكن تصوير وردة ما لمعرفة نوعها وتفاصيل أكثر عنها، كما يمكن استخدامها للاتصال بشبكة الإنترنت بمجرد تصوير اللصاقة الموجودة على جهاز التوجيه “راوتر” بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وكذلك يمكن معرفة المزيد من بيانات المتاجر في الشارع من خلال تصوير لافتاتها، أو حتى أسماء ومعلومات الأبنية المشهورة.

وتمتاز خدمة “عدسات غوغل”، ستتوفر قريباً، أيضاً بقدرتها على تحسين الصور الملتقطة من خلال إزالة العناصر غير المرغوب فيها دون تشويه الصورة.

مليارا جهاز بنظام أندرويد

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي عن أكثر من ملياري جهاز نشط شهرياً يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وكشفت الشركة عن نمو عدد مستخدمي النظام بأكثر من 400 مليون منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2015.

وإلى جانب عدد مستخدمي أندرويد، أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية عن أكثر من 500 مليون مستخدم نشط لخدمة تخزين وإدارة الصور Google Photos، يقومون برفع 1.2 مليار صورة وفيديو على الخدمة شهرياً.

ثلاث مزايا جديدة على “صور غوغل”

أعلنت غوغل عن إضافة ثلاث مزايا جديدة إلى خدمة تخزين وإدارة الصور والفيديو Google Photos، تتيح الأولى، وهي ميزة “المشاركة المقترحة”، باستخدام تقنية تعلم الآلة، تذكير المستخدم بمشاركة الصور التي تجمعه مع الأصدقاء، إذ سوف تقترح جهات المشاركة وفقاً للأشخاص الظاهرين في الصورة.

وأطلقت الشركة على الميزة الثانية اسم “المكتبات المشاركة”، والتي تتيح للمستخدم مشاركة كافة صوره أو جزء منها مع شخص قريب منه، مثل زوج أو فرد من العائلة أو صديق، وذلك على نحو تلقائي. أما الميزة الثالثة، فهي “ألبومات الصور” والتي تتيح إنشاء ألبومات لأبرز الصور على “صور غوغل” بحسب الأشخاص أو المناسبات.

Google Assistant على آي فون ودعم مزيد من اللغات

أعلنت غوغل رسمياً أن مساعدها الرقمي “غوغل أسيستنت” سوف يتوفر على هواتف آي فون، وذلك في محاولة منها لمنافسة المساعد الرقمي سيري الخاص بأبل في عقر داره. كما أعلنت عن عزمها دعم المزيد من اللغات، ليست العربية من بينها.

وكشفت الشركة أن مساعدها الرقمي أصبح متاحاً على أكثر من 100 مليون هاتف أندرويد، وهي تهدف إلى جلبه إلى المزيد من الأجهزة تدريجياً، إذ أعلنت عن عزمها دمج “غوغل أسيستنت” في العديد من الأجهزة المنزلية الذكية، بما يتيح للمستخدمين التحكم بها صوتياً.

وتطرقت غوغل إلى إضافة المزيد من المزايا إلى المساعد الرقمي على جهاز المساعد المنزلي “غوغل هوم”، مثل إمكانية الاتصال الهاتفي من خلال الجهاز مباشرة وذلك إلى الهواتف المحمولة والثابتة، كل ذلك مجاناً ولكن الميزة مقتصرة على الولايات المتحدة وكندا.

إطلاق النسخة التجريبية من “أندرويد أو”

أعلنت أيضاً عن النسخة التجريبية من الإصدار القادم من نظام أندرويد، والتي تُعرف حاليًا باسم “أندرويد أو”، وسوف تتوفر النسخة التجريبية لعدد من الأجهزة، هي: بكسل، وبكسل إكس إل، وبكسل سي، ونيكسوس بلاير، ونيكسوس 6 بي، ونيكسوس 5 إكس، أي للهواتف الخاصة بالشركة.

واستعرضت الشركة أيضاً بعض المزايا الجديدة التي يأتي بها النظام الجديد والتي تركز في المقام الأول على تحسين الأساسيات، بما في ذلك أداء البطارية، والحماية والأمان، وزمن الإقلاع. وكانت جوجل قد أعلنت عن “أندرويد أو” أول مرة في شهر مارس (آذار) الماضي، وكشفت حينئذ عن أبرز مزاياه.

ومن المزايا الجديدة التي يأتي بها النظام، ميزة “التحديد الذكي للنصوص”، إذ أصبح بالإمكان من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، النقر على كلمة واحدة ليختار النظام تلقائياً الكلمات المجاورة التي ترتبط بها، إذ لو قام المستخدم بالنقر على إحدى كلمات عنوان، فإن الهاتف سوف يحدد العنوان كاملاً مع إظهار خيار فتحه في تطبيق الخرائط إلى جانب خيارات النسخ والقص واللصق.

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