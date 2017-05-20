كريم بنزيمة يفتح النار على ماثيو فالبوينا

هاجم الفرنسي #كريم_بنزيمة ، نجم نادي #ريال_مدريد الإسباني، مواطنه ماتيو فالبوينا ، لاعب نادي #ليون الفرنسي، الذي تورط بسببه في قضية ابتزاز.

وانتقد بنزيمة في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فالبوينا الذي كان قد أبلغ القضاء لكونه ضحية ابتزاز بشريط جنسي، وأنّ بنزيمة على علاقة بأحد الأشخاص المبتزين.

وقال بنزيمة بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “كل شيء خرج منه (فالبوينا). في أقواله الأولى يقول إنني حثالة وأنني هددته وأرعبته وكل ما يمكن اختراعه.. ولاحقا (في حوار نشر في 2016) يقول إنه يرغب في اللعب بجانبي. هو يسخر من الجميع”.

وأضاف مهاجم نادي ريال مدريد قائلاً:”عليهم التوقف عن اختراع القصص. أصاب بالجنون حينما يواصلون الكذب. كل شيء بدأ منه. عليه فقط أن يقص حقيقة ما حدث”.

يذكر أن بنزيمة وجهت له في نهاية 2015 تهمة في قضية مثيرة للجدل، أتهم فيها أيضا اللاعب الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه.

ويحقق القضاء الفرنسي في إذا ما كان بنزيمة متواطئا في ابتزاز من قبل بعض أفراد كانوا يسعون للحصول على قيمة كبيرة من المال من فالبوينا.

يُشار أن عقوبة القضية التي يواجهها بنزيمة قد تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.

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