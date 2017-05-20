كلوب يتمنى أن يخلفه جيرارد في تدريب ليفربول

قال المدير الفني لفريق #ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، #يورغن_كلوب، إنه سيكون سعيداً للغاية، إذا أصبح أسطورة النادي #ستيفن_جيرارد مدرباً للفريق خلفاً له.

وعاد جيرارد ، القائد السابق للفريق الأول بليفربول، إلى إستاد أنفيلد من جديد في فبراير (شباط) الماضي كمدرب أكاديمي، ثم تولى في أبريل (نيسان) الماضي تدريب فريق تحت 18 عاماً بالنادي.

وكان كلوب قد نصح جيرارد بتولي هذه المهمة، وأكد المدرب الألماني في تصريحات لصحيفة تايمز أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل مساعدة جيرارد (36 عاماً)، الذي سيستكمل إجراءات الحصول على رخصة التدريب “أ” من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) هذا الصيف.

وقال كلوب: “عمل ستيفن معنا يعد مثالياً، ياله من رجل، إنه رائع.. كان واحداً من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق”.

وأضاف كلوب، في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس : “قلت له إنه عندما أرحل، أو يجرى إقالتي من النادي، لن أكون معنياً بالطبع بخليفتي، ولكنني أتمنى أن يكون هو من يخلفني في تدريب الفريق”.

وتابع: “سأقدم كل ما بوسعي من أجل ضمان حصوله على كل ما يحتاجه من معلومات (عن التدريب)”. ( DPA )

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