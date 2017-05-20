كندا : ترودو يتعهد بمزيد من الحزم في مواجهة واشنطن

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة، ان حكومته ستكون حازمة في دفاعها عن المصالح الكندية ازاء الاجراءات العقابية التجارية التي تفرضها واشنطن.

وصرح ترودو في لقاء صحافي في فانكوفر “سنواصل العمل بحزم شديد من أجل الدفاع عن مصالح كندا … ازاء الطابع غير العادل للاجراءات العقابية التي تتخذها واشنطن”.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرض في اواخر نيسان/ابريل ضرائب على خشب البناء المستورد من كندا وهدد بإجراءات مماثلة على منتجات الحليب.

الخميس، فتحت وزارة الخارجية الامريكية تحقيقاً حول شكوى من شركة “بوينغ” تتهم فيها شركة “بومباردييه” الكندية ببيع طائراتها باسعار زهيدة الى الولايات المتحدة مستفيدة من الدعم الحكومي الذي تحصل عليه.

وتابع ترودو ان بلاده ستكون “حازمة ومصممة دائماً” في دفاعها عن المصالح الكندية على صعيد كل هذه الملفات.

وتابع “في ما يتعلق بصناعات الطائرات سندافع دائماً عن المؤسسات والعمال الكنديين”.

الجمعة، هددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند المكلفة ايضاً الملف التجاري مع الولايات المتحدة بفسخ العقود بين الحكومة الكندية وبوينغ.

وكانت الحكومة الامريكية أعلنت الخميس رسمياً اطلاق عملية إعادة التفاوض في اتفاقية التبادل الحر لدول امريكا الشمالية (نافتا)، التي ندد بها ترامب مراراً بأنها مخالفة للمصالح الامريكية.

ومن المفترض ان تبدأ هذه المفاوضات رسمياً بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة في اواسط آب/اغسطس. (AFP)

عكس السير