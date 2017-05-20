لاعب ” برشلوني ” في ملقة يريد حرمان الريال من اللقب

كشف ساندرو راميريز، مهاجم #ملقة، عن رغبته في تقديم مساعدة “كبيرة” لفريقه السابق #برشلونة، وذلك بالتسجيل في مرمى #ريال_مدريد، خلال مباراة يوم غد الأحد في الجولة 38 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال مهاجم برشلونة المعار لنادي ملقة إنه يأمل في خدمة فريقه الأم خلال مباراة الأحد، حيث صرح “أتمنى أن أسجل هدفا في مرمى ريال مدريد وأمنح اللقب لبرشلونة. أنا مدين بكل شيء لبرشلونة”.

ويحتاج النادي الملكي لنقطة واحدة لإحراز لقب الليغا، فيما يسعى برشلونة إلى الفوز على إيبار و انتظار خسارة ريال مدريد من أجل حسم اللقب.

وكشف راميريز بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز “كانت عندي فرصة للانضمام إلى ريال مدريد، لكنني أحب برشلونة وكنت دائما مشجعا له”، مشيرا “أتمنى أن يكون الأحد يوم حلم بالنسبة لي وأن أمنح اللقب لبرشلونة”.

كما ذكر “أنا سعيد جدا في ملقا، حيث حصلت على ثقة المدرب منذ أول يوم، الثقة أمر أساسي في كرة القدم، أنا طموح و أعلم أنه يمكنني تقديم أكثر من ذلك بكثير، أركز على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.

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