مستقبل فينغر مع أرسنال يتحدد قريباً

أوضح المدرب الفرنسي، #أرسين_فينغر، أن مستقبله مع #أرسنال سيتحدد في اجتماع لمجلس إدارة النادي بعد نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم، والمقرر في 27 مايو الجاري ضد الجار اللدود تشلسي، المتوج بلقب الدوري الممتاز.

ويبقى شهران في عقد فينغر (67 عاما) مع أرسنال الذي ارتبط به منذ 1996، ولم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم تمديده أم لا.

وواجه المدرب الفرنسي أسئلة عن مستقبله باستمرار في الأشهر القليلة الماضية، لكنه أكد أن اجتماعا بهذا الشأن سيعقد بعد نهائي الكأس.

وردا على سؤال حول موعد اجتماع مجلس الإدارة، قال فينغر “أعتقد أنه بعد نهائي الكأس”.

وعما إذا كان الاجتماع سيخرج بقرار نهائي حول مستقبله أجاب “نعم” بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز، مؤكدا “يجب أن تعرفوا أن هناك العديد من الأمور المتعلقة بنادي كرة قدم التي يجب مناقشتها في اجتماع لمجلس الإدارة”.

وتابع “من هذه الأمور بالطبع، ما يحصل مع المدرب، المستقبل، اللاعبون الذين يجب التعاقد معهم، تجديد العقود. بالطبع سأكون هناك. في الوقت الحالي أعتقد أنه يجب أن نركز على المدى القصير وما سيحصل الأحد وفي نهائي الكأس”.

ويختتم أرسنال مشواره في الدوري الممتاز، الأحد، أمام ضيفه إيفرتون في مباراة صعبة، وهو يحتفظ بأمل ضئيل لعدم الغياب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في الأعوام العشرين الأخيرة.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة خلف ليفربول الرابع، وثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي الثالث.

وضمن تشلسي وتوتنهام البطاقتين الأوليين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ويحق لإنجلترا ببطاقة ثالثة مباشرة، في حين يخوض الرابع الملحق.

كما أن فينغر يسعى إلى قيادة أرسنال إلى لقبه الثالث في كأس إنجلترا في غضون أربعة مواسم، والثالث عشر في تاريخه، علما بأنه سيخوض النهائي للمرة العشرين (رقم قياسي).

وواجه فينغر هذا الموسم انتقادات واسعة من جماهير النادي اللندني التي طالبت مرارا برحيله عن الفريق، لاسيما في ظل إقصائه المذل على يد بايرن ميونيخ الألماني من الدور الثاني لدوري أبطال اوروبا (10-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب)، واحتمال إنهاء الدوري خارج المراكز الأربعة الأولى.

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