موالون يشككون بجدواه و مدى الالتزام به .. سلطات النظام في حلب تصدر قراراً تلغي فيه ” نظام الترفيق “

قالت مصادر إعلامية موالية إن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب، اللواء زيد صالح، أصدر قراراً يوقف بموجبه “نظام الترفيق” في المحافظة.

وكان التجار وسائقوا الشاحنات يضطرون لدفع مبالغ مالية لعناصر ميليشيات النظام، تحت مسمى الترفيق، وهو “النظام” الذي يعني السماح للحمولة بالمرور ومرافقتها وحمايتها من عناصر ميليشيات أخرى (تابعة للنظام أيضاً)، مقابل مبالغ مالية.

ويدعي ضباط النظام المشروفون على عمليات الترفيق أن هذه المبالغ تذهب لعوائل “الشهداء” مقابل تأمين الشحنات التجارية من “الإرهابين”.

وتناقلت صفحات وشبكات إخباري موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقرار الصادر عن صالح، وجاء فيه: “بناء على التعليمات الشفهية الصادرة عن مكتب الأمن الوطني إلى رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حلب: اعتباراً من الساعة 15.00 يوم الجمعة الموافق19/5/2017، يوقف العمل بنظام الترفيق للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية”.

وتباينت ردود فعل الموالين حول هذا القرار، بين مشجع للخطوة باعتبارها ستعطي مزيداً من الليونة لتنقلات المواطنين وتنعكس على الأسعار بشكل إيجابي، وبين مشكك حذر من تحول هذه المليشيات والحواجز إلى قطع الطرقات خارج المدينة، فيما تسائل آخرون فيما إذا كانت هذه الحواجز ستطبق نص القرار.

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