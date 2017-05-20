ميلانيا ترامب تصل الرياض في زي محتشم

وصلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت برفقة زوجها في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلي ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وارتدت ميلانيا بنطالا وسترة سوداوين وحزاما ذهبيا دون تغطية رأسها، ويشبه زيها الذي بدا محتشما العباءة التي ترتديها السعوديات بعض الشيء.

وصافح العاهل السعودي ترامب وزوجته عقب نزولهم من الطائرة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده لن تفرض زيا إسلاميا على ميلانيا خلال زيارتها الرياض.

وردا على سؤال عما إذا كانت المملكة ستفرض زيا اسلاميا على زوجة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها للمملكة، قال الجبير: “عندما يأتي الزوار بشكل رسمي للمملكة لا نعطيهم قائمة بالزي المسموح بالمملكة هم يأتون، ونحن نرحب بهم كما هم”.

وأكدت ميلانيا ترامب في تصريح لها قبل مغادرة واشنطن ، أنها متحمسة جدا للرحلة الخارجية الأولى لها مع زوجها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.

وقالت إن “هذه الرحلة لن تكون مجرد فرصة لدعم زوجها وهو يعمل على مسائل مهمة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية”.

ويعقد الملك سلمان وترامب في وقت لاحق من اليوم قمة سعودية أمريكية تركز على تعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وتستضيف المملكة، اليوم وغدا، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم ستجمع ترامب مع العاهل السعودي، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

ويرتقب مشاركة 55 قائداً، وممثلاً عن دول العالم الإسلامي في القمم الثلاث، بالإضافة إلى ترامب.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن مستوى تمثيل الدول المشاركة في القمة العربية الأمريكية الإسلامية سيكون غير مسبوق، متوقعا مشاركة 37 قائداً من ملوك ورؤساء و6 رؤساء حكومات.

وستكون زيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية. (ANADOLU)

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