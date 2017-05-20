CNN : مستشارون حقوقيون في البيت الأبيض يتخذون تدابير احترازية ضد عملية عزل محتملة لترامب !

أوردت قناة تلفزيونية أمريكية، السبت، خبراً مفاده أن حقوقيين في البيت الأبيض بدأوا بإجراء دراسة حول احتمال عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

وقالت قناة “سي إن إن”، في خبر أوردته حول الموضوع إن مستشارين حقوقيين اثنين في البيت الأبيض بدءا بإجراء الدراسة بهدف اتخاذ تدابير احترازية ضد عملية عزل محتملة.

وأضافت أن ترامب لا يزال يحظى بدعم الجمهوريين في الكونغرس، حتى أن الديمقراطيين يسعون لوقف الجدل الدائر حول العزل، لأن الوقت ما يزال مبكراً.

ولم يدل البيت الأبيض بأي تصريح حول الموضوع، إلا أن أحد المسؤولين قال في معرض تعليقه على الخبر إن الادعاءات في هذا الخصوص غير صحيحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تتردد ادعاءات من حين لآخر، حول دور روسيا في التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب منذ فوزه في 8 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وتجد إدارة الرئيس الأمريكي نفسها في وضع صعب بسبب الادعاءات الدائرة حول علاقة كبار مسؤولي الحملة الانتخابية لترامب وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بروسيا.

وتعمقت النقاشات الدائرة في واشنطن حول روسيا منذ عزل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، بعد أن تسربت ادعاءات حول مطالبة الرئيس الأمريكي لـ “كومي” بوقف التحقيقات الجارية حول ادعاءات لقاء “فلين” بسيرغي كسيلاك، السفير الروسي في واشنطن.

وعلى خلفية ذلك قامت وزارة العدل بتعيين مدع خاص بشأن التحقيقات حول روسيا، في خطوة يتوقع أنها قد تصعب أكثر عملية عزل الرئيس. (ANADOLU)

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