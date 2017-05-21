ألمانيا : إرتفاع أعداد المتقدمين للحصول على قروض من مكتب العمل .. و انتقادات يسارية لـ ” مبلغ المساعدات الاجتماعية المنخفض “

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن عدد المتقدمين للحصول على قروض مالية من مكتب العمل، ارتفع بشكل ملحوظ.

وأوضح موقع “إن تي فاو” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، أن هذا الارتفاع كان بسبب شراء الحاجات الأساسية للمعيشة مثل الثلاجة والغسالة، أو الملابس.

من جانبها، نقلت صحيفة “فونكه ميديا”، عن أرقام نشرتها الوكالة الاتحادية، أن مكتب العمل منح العام الماضي في كل شهر ما يقارب 15289 عاطلاً عن العمل قرضاً مالياً بدون فوائد، للمساعدة في شراء الحاجيات الأساسية للمعيشة.

وأضافت أنه “علاوةً على ذلك فإن مكتب العمل منح بمتوسط شهري هذا العام حوالي 11521 شخصاً القرض، ويتم على إثر ذلك خصم 10% شهرياً من مبلغ المساعدة الاجتماعية لسداد القرض”.

وقدمت الوكالة الاتحادية للعمل هذه المعلومات بناءاً على طلب من خبيرة سوق العمل من حزب اليسار “زابينا تسيمرمان”، والتي قالت إن “منح القروض يثبت أن مبلغ المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاطلين عن العمل يعد بالأساس منخفض جداً.

وأضافت أن “المشتريات التي يقوم بها متلقو المساعدات الاجتماعية لا تكون في نهاية المطاف حول شراء سلع فاخرة بل لشراء سلع ضرورية للمعيشة”.

وانتقدت الخبيرة إرجاع المبالغ المالية على دفعات، قائلةً إن “الدفع الشهري يفاقم الوضع الهش للمتضررين”.

وطالبت “تسيمرمان” بتصميم نظام الخدمات الاجتماعية في المستقبل بطريقة يمكن فيها دفع المشتريات الضرورية للمحتاجين دون الحاجة لأن يكونوا مثقلين بالديون لأنها “مسألة كرامة وعيش كريم”.

عكس السير