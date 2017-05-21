ألمانيا : سوري يهدد موظفاً في مركز إيواء بسكين بسبب ” انقطاع الإنترنت ” .. فيجرح نفسه و ينقل إلى المستشفى !

هدد لاجئ سوري، باستخدام سكين، موظفاً في مركز إيواء اللاجئين الذي يقطن فيه، بمدينة بيسكوف في ولاية براندنبورغ، شرقي ألمانيا، لسبب غريب.

وسائل إعلام ألمانية قالت، يوم أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوي البالغ من العمر 18 عاماً هدد، أول أمس الجمعة، بسكين، موظفاً في مركز اللجوء، بسبب انقطاع خدمة الإنترنت.

وخلال تهديده للموظف، أصاب اللاجئ الغاضب نفسه بالسكين، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن توقف الإنترنت كان سببه فصل التيار الكهربائي خلال عملية تركيب مطبخ جديد في المركز.

عكس السير