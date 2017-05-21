أوباميانغ ينتزع لقب هداف الدوري الألماني

انتزع الغابوني #بيير_إيمريك_أوباميانغ لقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الأولى في مسيرته، عندما سجل هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 89 خلال المباراة التي فاز فيها فريقه بروسيا دورتموند على فيردر بريمن امس السبت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

ولكن أوباميانج (26 عاماً) كان أظهر في وقت مبكر من المباراة براعته عندما سجل هدفاً إثر تمريرة رائعة من عثمان ديمبلي خلف المدافعين ليقابلها أوباميانغ بتسديدة على الطائر إلى داخل المرمى.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى 31 هدفاً بفضل الهدفين اللذين سجلهما امس ليتفوق على روبرت ليفاندوفسكي بفارق هدف وحيد.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 43 عاماً التي يسجل فيها لاعبين 30 هدفاً أو أكثر في موسم واحد ببوندسليغا، وكان آخر لاعبين فعلا هذا هما جيرد مولر (لاعب بايرن ميونخ) ويوب هينكيس (لاعب بروسيا مونشغلادباخ) في موسم 1973-1974. ( DPA )

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