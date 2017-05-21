إعلام النظام : المحكمة الشرعية بدمشق تسجل ” أعلى مهر ” في تاريخها

قالت وسائل إعلام موالية، إن المحكمة الشرعية بدمشق سجلت حالة هي الأولى من نوعها بتاريخها، فيما يخص بالمهور.

ونقلت “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”، عن مصدر بالمحكمة قوله، إن أحد الأشخاص كتب على نفسه مهراً يبلغ 100 مليون ليرة سورية حوالي (185 ألف دولار)، كمقدم و مؤخر.

وهذه الحالة تم تسجيلها منذ ثلاثة أشهر، فيما سبقتها، بحسب المصدر، حالة مشابهة بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كمقدم و مؤخر، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات “أبطالها إما من المسؤولين أو الأطباء”.

ووفق المصادر الموالية ذاتها، فإن متوسط المهور بسوريا بلغ حوالي 500 ألف مقدم ومثلها مؤخر، والمحكمة الشرعية لا تتدخل بتحديد قيمتها، إلا في حال كون القاضي الشرعي هو الوصي.

عكس السير