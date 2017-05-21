الجبير : ” غياب إيران و سوريا عن القمة الإسلامية الإمريكية جاء لدورهما في رعاية الإرهاب “

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن “غياب إيران وسوريا عن القمة الإسلامية الإمريكية، جاء لدورهما في رعاية الإرهاب”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، الأحد، بالرياض، في ختام القمة.

وأشار الجبير إلى أن القمة شهدت “مشاركة قوية من دول العالم الإسلامي”، مبيناً أن “دولتين لم تشاركا في القمة، سوريا وإيران”.

وعلل عدم مشاركتهما بأنهما تمارسان “العنصرية وعدم احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، ورعاية إيران للإرهاب”.

وأكد أن “تلك الدول لا يمكن أن يكون لها أي دور في مثل هذه القمم”.

وتابع وزير الخارجية السعودي “إذا أرادت إيران حجز مكان في مثل هذه القمم، عليها التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة”. (ANADOLU)

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