السعودية : القصاص من مواطن قتل آخر رجماً بالحجارة على رأسه

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، في مدينة #الطائف، حكم القتل قصاصاً بمواطن بعد ثبوت إدانته بقتل آخر رجماً بالحجارة على رأسه أدت إلى وفاته.

وذكرت الوزارة في بيان بحسب ما اوردته شبكة الجزيرة السعودية : “أقدم سعيد بن راشد بن عويض العضياني الحارثي (سعودي الجنسية) على قتل محمد بن مبارك بن محمد الكريعي الحارثي (سعودي الجنسية) وذلك برجمه بحجارة على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما”.

وأوضح البيان “أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصار من الوروثة وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

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