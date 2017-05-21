المرصد : مظاهرة ضد الجيش التركي في مدينة الباب بريف حلب بسبب تدميره لمنازل و استيلائه على ” جبل الشيخ عقيل ” ( فيديو )

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أهلية في مدينة الباب بريف حلب، أن مظاهرة خرجت ضد الجيش التركي، أول أمس الجمعة في أطراف منطقة الشيخ عقيل في المدينة.

وضمت المظاهرة، بحسب المرصد، عشرات المواطنين الذين رفعوا لافتات وشعارات نادوا فيها “الله أكبر عالظالم، يا أردوغان اسمع اسمع .. جيشك ظالم لا يُطاع، هي لنا هي لنا..أرض الجبل هي لنا”.

وأكد المرصد أن المظاهرة خرجت بسبب قيام القوات التركية في جبل الشيخ عقيل “بتهديم معظمهم ما تبقى من منازل ومساكن كانت موجودة فوق الجبل، المطل على مدينة الباب، حيث عمدت القوات التركية إلى تهديمها والتمركز بقواتها على هذا الجبل، الأمر الذي أثار غضب واستياء أهالي المدينة، والمواطنين الذين كانوا قاطنين في المساكن المبنية على الجبل هذا قبل بدء معارك الباب”.

واتهم الأهالي القوات التركية بتهديم المنازل التي بلغت أعدادها المئات، بما فيها من محتويات وثبوتيات، وعدم السماح للأهالي بالاقتراب حتى من أنقاض منازلهم.

وأضاف المرصد: “الاستياء والغضب زادا كذلك نتيجة ما اشتكى منه مواطنون من عدم قدرتهم حتى على استئجار منازل في مدينة الباب الخارجة من الحرب بدمار خلفه القصف التركي المكثف والقصف من قبل طائراتها الحربية، بالإضافة للقصف السابق من قبل طائرات النظام وقواتها، والدمار الناجم كذلك عن التفجيرات وانفجار الألغام، بسبب ارتفاع آجار المنزل الواحد، وعدم وجود أعداد كافية من المنازل لاستيعاب من تبقى في المدينة، التي دمِّرت أجزاء واسعة منها خلال عملية السيطرة عليها من قبل القوات التركية وقوات عملية درع الفرات في الأشهر الفائتة”.

وكان مسؤول تركي قال الأسبوع الماضي، إن تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية، في ريف حلب.

ونقلت صحيفة “حرييت” التركية، عن ويسي قايناق، نائب رئيس الوزراء التركي، يوم أمس الاثنين، قوله إن “الجيش التركي يواصل عمله من أجل إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا بعلم من المجتمع الدولي، والقاعدة التي يتم التخطيط لها ستكون في تلة الشيخ عقيل غربي مدينة الباب، وهي موقع استراتيجي دارت فيه أعنف المعارك بين القوات التركية وداعش، وقتل خلالها 50 جندياً تركياً”.

وأضاف قيناق، بحسب ما ترجم عكس السير، أن 8 آلاف جندي تركي شاركوا في القتال بمدينة الباب في ذروة عملية “درع الفرات”، لكن الرقم الآن تقلص لـ 1500 فقط.

وتقوم تركيا، بحسب قيناق، بتدريب شرطة سورية وقوات أمن محلية لحفظ الأمن في المناطق التي سيطرت عليها فصائل الجيش الحر بدعم من الجيش التركي (درع الفرات).

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