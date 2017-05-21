النمسا : إعتقال سوري و تركي بعد شجار بالأسلحة النارية و البيضاء

اعتقلت السلطات النمساوية، أمس السبت، شاباً سورياً وآخر تركي، هددا بعضهما باستخدام سكين ومسدس، في مدينة سالزبروغ، شمالي النمسا.

وسائل إعلام نمساوية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تلقت بلاغاً من شاهد عيان، في الساعة الثلاثة عصراً، يفيد بوقوع خلاف بين شابين في شارع “شتيرنيكشتراسه”.

وقبل وصول الشرطة، سمع الشاهد إطلاق نار في الهواء، ثم رأى مطلق النار يفر في سيارة مع شخص آخر، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه في محطة للوقود بالقرب من مكان الحادث.

وتم الكشف عن أن مطلق النار هو مواطن تركي يبلغ من العمر 39 عاماً، كما كشفت التحقيقات أن الآخر هو شاب سوري يبلغ من العمر ٢١ عاماً، ويحمل سكيناً، وقد ألقي القبض عليه أيضاً.

وهدد الطرفان بعضهما بالأسلحة التي يحملونها، فيما لم يذكر السبب الذي دفعهما للقيام بذلك.

واحتجز طرفا الحادثة في مركز للشرطة حيث يتم التحقيق معهما، وأمر المدعي العام بحظر مؤقت لاستخدام السلاح بحق التركي.

عكس السير