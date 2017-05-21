بريطاني يحطم رقمه السابق لأطول بقاء على الحبل في تركيا

نجح البريطاني جاديا دوهان في تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسمه في مسابقة “أطول مدة بقاء على الحبل” بعد تمكنه من البقاء لمدة 100 ساعة فوق حبل مشدود على ارتفاع 200 متر في مدينة #سامسون شمال #تركيا.

وتمكن الرياضي البريطاني من تحقيق إنجازه الجديد في مهرجان “فاكون فيست” للرياضات المثيرة، الذي أقيم ضمن احتفالات تركيا بعيد الشباب والرياضة، وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، الذي يوافق 19 مايو (أيار) من كل عام، والذي تستمر الاحتفالات به في سامسون أياما عدة، حيث كانت هي المدينة التي وصلها أتاتورك في هذا اليوم في إطار حرب التحرير عام 1919.

وبقي دوهان على الحبل لمدة 100 ساعة بعد أن صعد عليه الاثنين الماضي، وأنهى مسابقته صباح الجمعة؛ ليحطم بذلك رقمه القياسي السابق الذي سجل فيه 90 ساعة في مسابقة أقيمت في بريطانيا.

وقال دوهان عقب إنهائه المسابقة بنجاح بحسب ما اوردت صحيفة الشرق الأوسط، إنه واجه صعوبات من حين إلى آخر خلال اليومين الأخيرين بسبب الظروف الجوية السيئة، وعبّر في الوقت نفسه عن سعادته بتحطيم رقمه القياسي السابق.

وفي المهرجان نفسه، فشلت البريطانية سارة ريكسهام في تحطيم الرقم القياسي العالمي لمسابقة «أطول مشي على الحبل» لمسافة 250 متراً من خلال 3 محاولات قامت بها.

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