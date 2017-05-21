ترامب : ” كان يوماً رائعاً .. أشكر السعودية و شعبها “

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يومه الأول في السعودية السبت، بـ “يوم رائع”، بعد أن وقع البلدان عدة اتفاقات استثمارية بـ 280 مليار دولار أمريكي.

وقال ترامب، وفقا للصحافيين المرافقين له خلال زيارته “لقد كان يوماً رائعاً، استثمارات هائلة في الولايات المتحدة. استثمارات بمئات المليارات من الدولارات إلى داخل الولايات المتحدة، والوظائف، والوظائف، والوظائف”.

وبعد اجتماعه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقد ترامب اجتماعاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف. وقال ترامب إنه “يشكر السعودية والشعب السعودي”.

وكان الملك سلمان، والرئيس ترامب، وقعا في بداية لقائهما في قصر اليمامة بالرياض، فى وقت سابق السبت، اتفاقيةً أطلق عليها اسم “الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين”.

وشهد الزعيمان توقيع اتفاقيات بين البلدين قدر إجماليها بحوالي 280 مليار دولار، يُنتظر أن توفر مئات آلاف الوظائف في البلدين، إلا أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن “قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الرياض وواشنطن تقدر بحوالي 350 مليار دولار في 10 سنوات”.

وأعلن البيت الأبيض “اتفاقيات دفاعية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تقدر قيمتها بحوالي 110 مليارات دولار”.

وقالت واشنطن إن “الاتفاقيات مع السعودية ستدعم أمن الخليج ضد تهديدات إيران، والإرهاب الإقليمي”. (DPA)

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