ترامب يبدي إعجابه بحذاء السيسي !

أبدى الرئيس الأمريكي ترامب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، إعجابه بحذاء السيسي.

وقال ترامب للسيسي: “يعجبني حذاؤك .. ياله من حذاء !”.

وقالت المحررة السياسية في وكالة “بلومبرغ” الأمريكية جينيفر جاكوب، إن الرئيس الأمريكي ترامب أعجب بحذاء نظيره المصري.

ونشرت الصحفية الأمريكية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي قالت فيها إن ترامب قال للسيسي “أحب حذاءك”.

كما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) النص ذاته قائلة إن الرئيس الأمريكي أعجب بحذاء الرئيس المصري. (RT)

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