تركيا : شجار دام بين سوريين و أتراك .. و الأسباب مجهولة ( فيديو )

اندلع شجار بين عدد من السوريين والأتراك في مدينة قونيا، بتركيا، يوم الخميس الماضي (18/5)

صحيفة “حرييت” التركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشجار حدث في منطقة سلجوقلو يوم الأربعاء الماضي، عند الساعة 11 ليلاً.

وبحسب الصحيفة، فقد بدأ الشجار بعدما قامت مجموعة مكونة من 10 سوريين باقتحام مقهى في المنطقة، وعلى إثرها بدأ الشجار الذي تضخم وانتقل إلى الشارع، دون أن تشير الصحيفة إلى السبب الذي دفع السوريين لاقتحام المقهى.

من جهتها قامت الشرطة بفرز عدة عناصر إلى المنطقة، وقامت بتفريق المتشاجرين، فيما تم تسجيل إصابة واحدة.

وتمكن أحد المارة من تصوير مشاهد من الشجار، حيث أظهرت اللقطات عدداً من الأشخاص وهم ينهالون بالضرب والركل على رجل تم طرحه أرضاً.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المشاركين في الشجار، وما زالت التحقيقات مستمرة.

عكس السير