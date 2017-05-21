تشيلسي يغلق الباب أمام انتقال هازارد لريال مدريد

عرض نادي #تشيلسي الإنكليزي على نجمه البلجيكي #إيدين_هازارد تجديد عقده مع الفريق لمدة طويلة الأمد، مؤكداً تمسك مدرب “البلوز” #أنطونيو_كونتي ببقاء اللاعبي في صفوفه الموسم المقبل.

ويسعى تشيلسي إلى إغلاق الباب أمام جميع الأندية التي ترغب في ضم هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها ريال مدريد الإسباني.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن تقارير إعلامية بريطانية، فقد عرضت إدارة نادي “البلوز” على هازارد راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنية إسترليني، لضمان استمراره في تشيلسي لمواسم مقبلة طويلة.

وبهذا العقد الجديد يصبح البلجيكي هازارد من أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري الإنكليزي الممتاز.

عكس السير