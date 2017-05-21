خبيرة تحذر من إبقاء ” كيس الشاي ” في الماء الحار لفترة طويلة

حذّرت خبيرة الشاي، فانيتي سموت من مغبة ترك كيس #الشاي على الماء الحار فترة طويلة، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن الكثير من الأخطار.

وقالت سموت إن مدة الإبقاء على الكيس في الماء تؤثر على مذاق المشروب، مشيرة إلى أنه كما جرى تركه لمدة أطول، كان مذاقه أكثر مرارة، وأكثر تسريبا لمادة الكافيين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة صن البريطانية، فقد أوضحت خبيرة الشاي أن إبقاء الكيس لمدة طويلة على الكوب، بترك بقع على الأسنان جراء اكتساب المشروب لونا داكنا ومذاقا أكثر مرارة.

ونصحت سموت التي تدرس جانب المذاق في الشاي بعيدا عن جوانبه الصحية، بعدم الإبقاء على كيس الشاي لأكثر من خمس دقائق في كوب من الحجم الكبير وفق ما اوردت شبكة الجزيرة أونلاين، وتشكل أكياس الشاي خطرًا بالغًا على صحة الإنسان، إذ ان تلك الأكياس الصغيرة مصنوعة من البلاستيك الذي ينتج مواد كيميائية سامة عند تعرضها للماء المغلي، وتنقسم هذه الأكياس إلى نوعين أكياس مصنوعة من البلاستيك وأخرى مصنوعة من مادة ورقية.

وتستخدم الشركات المصنعة العديد من المواد البلاستيكية في تلك الأكياس منها مادة الـPVC و بولي كلوريد الفينيل والبولي بروبيلين، إلا أن أكثر هذه المواد أمانًا على الإطلاق هي مادة البولي ايثيلين تيريفثالات “PET” وكذلك النايلون، إذ أنها تتحمل درجات حرارة عالية مقارنة بغيرها من المواد.

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