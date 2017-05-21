دافيد لويز يفاجئ لاعبي تشيلسي بهدايا ثمينة

فاجأ اللاعب الدولي البرازيلي #دافيد_لويز، مدافع نادي #تشيلسي، زملاءه بالفريق، بهدايا ثمينة احتفالاً بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأفادت صحيفة “صن” البريطانية : “أنّ المدافع البرازيلي، قدّم هدايا لزملائه في الفريق، عبارة عن سوار للمعصم”، مشيرة إلى أن “الهدايا كلفت اللاعب 1.1 مليون جنيه أسترليني”.

وسوار المعصم هذا هو عبارة عن مفتاح ذكي للسيارات، وقد قدمه دافيد لويز لكامل طاقم عمل نادي تشيلسي من لاعبين وجهاز فني ومالك النادي “رومان أبراموفيتش”، وبلغ عدد مفاتيح السيارات الفارهة 30 مفتاحاً.

والمفاتيح مصممة من شركة “سينتوريون” وتستخدم لفتح وغلق والتحكم في السيارات الفارهة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وبالتأكيد لن تجد الشركة عملاءً أفضل من لاعبي البلوز التي تتنوع سياراتهم بين بينتلي وفيراري وبوغاتي، وهي أنواع صممت خصيصاً لها تلك المفاتيح.

وتُوِّج تشيلسي، قبل أسبوع بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، للمرة السادسة في تاريخه، وسيكون بوسعه الفوز بلقب آخر هذا الموسم، عندما يواجه جاره أرسنال، في نهائي كأس الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم يوم 27 مايو الجاري.

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