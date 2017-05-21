دعوى تطالب بوقف برنامج رامز جلال قبل عرضه في شهر رمضان

قررت إدارة الأوامر بمحكمة #القاهرة الاقتصادية، ندب لجنة من الخبراء للبت في الدعوى المقدمة ضد برنامج “رامز تحت الأرض”، الذي من المقرر أن يقدمه الفنان #رامز_جلال مع بداية شهر رمضان المقبل.

يأتي ذلك بعد أن أقام أحد الأشخاص “م.ن”، دعوى قضائية تطالب بإيقاف برنامج رامز تحت الأرض، بعد أن اتهم فريق العمل بسرقة فكرة البرنامج دون الحصول على إذن مسبق منه.

وطالب المدعي بإيقاف البرنامج قبل عرضه، وتقدم بحافظة مستندات لإثبات صحة موقفه بأن فكرة البرنامج فكرته بحسب ما ذكرت شبكة الجزيرة السعودية ، وهي عبارة عن برنامج “مقالب” سيتم استضافة عدد من النجوم في إحدى المناطق الصحراوية، ويظهر خلال اللقاء شبح يثير ذعر الضيوف.

كما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بلاغا من “أمين.ج.ع” اتهم فيها الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز تحت الأرض الذي سيذاع بشهر رمضان والشركة المنتجة باقتباس فكرة البرنامج من فكرته “رمال متحركة” وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عكس السير