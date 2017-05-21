دير الزور : تنظيم ” داعش ” يقوم بإعدام مدنيين بينهم أطفال في منطقة خاضعة لسيطرة ” قسد ” بعد عملية تسلل

أعدم تنظيم “داعش”، أول أمس الجمعة، 19 مدنياً بينهم طفلان في قرية تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية في محافظة دير الزور، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتسلل عناصر “داعش”، بحسب المرصد، الى قرية جزرة البوشمس في ريف دير الزور الشمالي الغربي المحاذي لمحافظة الرقة، حيث “عمدوا الى اعدام المدنيين الـ19، وبينهم طفلان وامرأتان، باطلاق الرصاص في الرأس، كما اضرموا النيران بعدد من الجثث” قبل ان ينسحبوا فجر السبت.

وخطف جهاديو التنظيم المتطرف، بحسب المرصد، “ثلاثة مقاتلين من مجلس دير الزور العسكري” التابع لقوات سوريا الديموقراطية. (AFP)

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