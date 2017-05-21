رونالدو لإدارة الريال : تعاقدوا مع هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن رغبة #كريستيانو_رونالدو مهاجم #ريال_مدريد، في تعاقد ناديه الإسباني مع جناح #سبورتنغ_لشبونة البرتغالي جيلسون مارتنز.

وأفاد موقع “دياروغول” البرتغالي أن رونالدو طالب رئيس النادي الملكي فلورتنينو بيريز، بضم اللاعب الدولي البالغ من العمر 22 عاما المولود في الرأس الأخضر، ووفقاً لقناة سكاي نيوز، يرى “الدون” اللاعب بديلا جيدا في حال غياب أحد دعائم الفريق الهجومية.

وقدم مارتنز موسما مميزا مع سبورتنغ لشبونة، فريق رونالدو الأسبق، جعله محط أنظار عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، منها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا، كما أنه خاض 4 مباريات دولية مع منتخب “برازيل أوروبا”.

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