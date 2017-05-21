زوجته ادعت اختطافه في محاولة لتجنيبه الملاحقة .. مصر : القبض على ” سوري ” ملاحق من قبل الإنتربول

ألقى الأمن المصري القبض على سوري مطلوب للإنتربول (الشرطة الدولية)، بموجب مذكرة من دولة الكويت، بعد بلاغ قدمته زوجته زعمت فيه اختطافه من قبل مجهولين.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن السوري “عبد المنعم” هارب من حكم بالسجن مدة سبع سنوات في الكويت، بعد إدانته بتزوير أوراق رسمية.

وتمكن الرجل البالغ من العمر 35 عاماً من دخول مصر عام 2016، متسللاً من الحدود السوادنية، حيث توجه إلى مفوضية اللاجئين وادعى فقدان جواز سفره، ليتحصل على وثيقة تسجيل لجوء مؤقتة.

وفي محاولة من الرجل وزوجته “ريم” البالغة من العمر 32 عاماً، لإيقاف الملاحقة الدولية، ادعت الزوجة أن أربعة أشخاص يستقلون “ميكروباص بلا لوحات”، اختطفوا زوجها في منطقة عين شمس في العاصمة المصرية.

ولدى مراجعة أجهزة المراقبة تبين كذب ادعاء الزوجة، وعلمت الشرطة بتواجد عبد المنعم في منزله، ولدى استهداف المنزل تمكن ضباط القسم من إلقاء القبض عليه.

وخلال التحقيقات اعترف عبد المنعم أنه مطلوب لدى الإنتربول، وبالاستعلام لدى إدارة الإنتربول في مصر، تم التأكيد على أن المتهم مطلوب لدى السلطات الكويتية.

وبعد التحقيق معه، تم اتخاذ الإجراءات القانوينة بحقه.

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