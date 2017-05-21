زيدان : كثيرون لا يرغبون أن يفوز الريال بالدوري الإسباني

اعترف المدير الفني لـ#ريال_مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، قبل مواجهة ملقا المصيرية في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني والتي ستحدد البطل اليوم الأحد، بأن “الكثيرين لا يريدون أن يفوز الريال”.

وصرح زيدان في مؤتمر صحافي عقب التدريب الأخير للفريق: “الكثيرون بالتأكيد لا يريدون أن يفوز الريال، ولكن الأمر كان هكذا دائماً وسيظل هكذا.. ندرك أين نحن وأننا علينا الفوز من خلال العمل والكفاح وعدم الاستسلام”.

وليتوج بلقب الليغا، الذي يغيب عن خزائنه منذ 2012، يحتاج ريال مدريد للتعادل على الأقل أمام ملقا، إذ يتصدر الفريق البطولة بـ90 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على برشلونة الوصيف، إلا أن البرسا يتفوق على “الملكي” في المواجهات المباشرة.

ورغم أن التعادل يكفي الريال، أكد زيدان أن فريقه سيسعى للفوز موضحاً: “لن يتغير أي شيء، هدفنا هو الفوز وتقديم أقصى جهد وكل ما لدينا، علينا أن نركز ونعمل على الفوز كما يحدث دائماً لأن هذا في الحمض النووي لهذا الفريق، بعدها سنرى ماذا سيحدث، ولكننا دائماً عازمون على الفوز”. ( EFE )

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