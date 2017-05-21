فتاة هندية تقطع ” العضو الذكري ” لرجل حاول اغتصابها

قطعت طالبة هندية #العضو_الذكري لرجل كان يحاول اغتصابها في بيتها في ولاية كيرالا في جنوب #الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وكانت طالبة الحقوق هذه البالغة من العمر 23 عاماً في منزلها في ثيروفانانثابورام عاصمة ولاية كيرالا، في ساعة متأخرة من الليل، عندما تعرضت لهجوم من قبل رجل في الـ 54 من العمر يزعم أنه مرشد روحي، بحسب ما روت للشرطة.

وأوضح المسؤول في الشرطة المحلية جي. سبارجان كومار في اتصال هاتفي “استخدمت سكيناً للدفاع عن نفسها وقطعت عضوه الذكري”.

وأشار إلى أن الرجل الذي يُدعى “هارسي سوامي نُقل في حالة حرجة إلى أقرب مستشفى” ، وأفادت مصادر طبية أن حالة الرجل باتت مستقرة.

وكشفت الطالبة الهندية أن الرجل كان يضايقها منذ سنوات، بحسب كومار الذي تلقى شكوى ضد هاري سوامي بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرة واغتصابها، ولم يكن أهل الشابة على علم بالأمر، وفق الشرطة.

وصرح كومار أن الشابة قالت إن “والديها كانا يثقان ثقة عمياء بسوامي الذي اعتاد على أن يحل ضيفاً على العائلة، لإحياء فعاليات خاصة والبقاء حتى ساعات متأخرة في المنزل العائلي، حيث اعتدى عليها”.

وقد حدثت اعتداءات أخرى من هذا القبيل نفذها رجال دين في هذه الولاية الواقعة جنوب الهند، وحكمت محكمة كيرالا العام الماضي بالسجن 40 عاماً على كاهن اغتصب فتاة في الثانية عشرة من العمر سنة 2014. ( AFP )

عكس السير