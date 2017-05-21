فستان إيفانكا ترامب ينفد بعد ساعة من وصولها إلى السعودية !

لفتت إطلالة ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب الأنظار منذ لحظة وصولها مطار #الرياض، وتهافتت الفتيات على المتجر الإلكتروني الذي عرض فستان ايفانكا الأسود المشجر لدرجة نفدت مبيعاته من الموقع بشكل كامل بعد ساعة تقريباً من وصولها المطار.

ولم يعد الفستان متاحاً على المتجر الإلكتروني الذي عرضه من مجموعة سيدريك شارلييه “Cedric Charlier لنفاد الكمية طيلة الساعات الماضية، وفقاً لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأحد عن وسائل إعلام أمريكية، ويعود تصميم الفستان ذو اللون الأسود والمزين بأوراق الشجر الملونة إلى أزياء صيف وربيع 2017، وعرض بسعر يصل لنحو 1490 دولاراً أي 5600 ريالاً.

ولم تخل تعليقات مغردين على تويتر من الإعجاب بإطلالة إيفانكا الجاذبة والمحتشمة، وفي أسلوب تفاعلها مع العادات والتقاليد السعودية لا سيما في طريقة شربها للقهوة التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي منذ لحظة وصولها المطار.

عكس السير