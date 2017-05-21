لبنان : القبض على سوري حاول تهريب كمية من الكوكايين داخل ” واقيات ذكرية ” قام بابتلاعها ! ( صور )

أعلنت المديرية العامة للجمارك اللبنانية، أمس السبت، إحباط محاولة رجل سوري، تهريب كمية من الكوكايين، ابتلعها باستخدام 28 واقياً ذكرياً، عبر رحلة للخطوط الجوية التركية من الإكوادور إلى بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، عن بيان للمديرية العامة للجمارك، أن “نقطة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، أحبطت محاولة تهريب كمية من مادة الكوكايين ضمن 28 كبسولة، داخل أمعاء أحد المسافرين القادمين من الإكوادور إلى لبنان”.

وأضاف البيان: “تم استجواب المشتبه به، بحضور المدير العام للجمارك بدري ضاهر، الذي أعطى تعليماته لنقله إلى المستشفى لتصويره بواسطة جهاز سكانر طبي، وتم ضبط المواد المخدرة التي كان قد ابتلعها”.

وتم استخراج الكبسولات التي تزن محتوياتها كيلو غراماً من الكوكايين، من إمعاء السوري (م.ع)، على دفعات طوال الليلة الماضية، وما تزال التحقيقات مستمرة بواسطة القضاء المختص، بحسب الوكالة.

عكس السير