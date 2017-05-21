مستوحاة من ماكينة القهوة .. إنشاء منظومة عملاقة لبيع السيارات آليا في سنغافورة

يسعى منتجو السيارات والوكلاء إلى تسويقها بطرق جديدة، إلا أن نشاط معظمهم اقتصر على استخدام الإنترنت، بهدف تسهيل عملية الشراء على الزبائن.

وقامت شركة Autobahn Motors في #سنغافورة، بإنشاء أغرب مركز لبيع السيارات في العالم، وقد صرح مديرها، هاري هونغ، أن شركته واجهت تحديا يتمثل بضرورة الاستفادة القصوى من المساحة المتوفرة، عن طريق إظهار الروح الإبداعية.

ونتيجة لذلك أنشأ الخبراء في الشركة بناية مكونة من 15 طابقا، صممت بداخلها منظومة آلية لبيع السيارات من مختلف الفئات، الرياضية والفاخرة والكلاسيكية.

ويتسع المبنى لـ60 سيارة، يمكن اختيار إحداها من خلال شاشة لمس موجودة في الطابق الأرضي بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم، وتستغرق عملية تنزيل السيارة المختارة من دقيقة واحدة إلى دقيقتين، بحسب ارتفاع الطابق الذي يحتويها.

كما أن تقنية إنزال السيارات ورفعها باستخدام قواعد خاصة، يعد تصميما خاصا لشركة Autobahn Motors، يظهر إنجازا هندسيا لمصممي هذا المشروع، الأمر الذي أثار اهتمام شركات التعمير، المعنية بإنشاء مواقف للسيارات.

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