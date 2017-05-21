مقتدى الصدر يدعو إيران إلى ” الانفتاح و ترك المهاترات السياسية و الطائفية “

دعا زعيم التيار الصدري العراقي المعارض، مقتدى الصدر، الأحد، إيران إلى تبني سياسة الانفتاح على دول المنطقة وترك “المهاترات السياسية والطائفية”.

كلام الصدر جاء في رسالة مكتوبة بخط يده – اطلعت عليها الأناضول- ردًا على سؤال لأحد أنصاره بشأن موقفه من فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية.

وأضاف الصدر “نبارك للشعب الايراني فوز مرشحه الإصلاحي المعتدل (حسن روحاني)، بل وفوز إرادته وعلو صوته على الرغم من الصراعات السياسية المحتدمة”.

واستطرد بالقول “لذا أوجه كلامي للحكومة الإيرانية بأن عليها الانفتاح على بعض الدول غير المحتلة (لم يحددها وهي الدول التي لا تمارس الاحتلال)،و غيرها من دول في المنطقة وترك المهاترات السياسية والطائفية التي ما جرّت على المنطقة الا الويل والثبور”.

وأضاف الصدر في رسالته أن “الجمهورية الإسلامية ذات تأثير قوي في المنطقة، وعليها ان تأخذ شعبها إلى بر الامان والابتعاد عن كل السياسات التي تؤثر سلبا على المنطقة، فما عاد الوضع يتحمل أكثر”.

وشدد في رسالته على أهمية “اعتماد الحوار منطلقا والتفاهم طريقا عسى ان يفيء على الإسلام والمسلمين خيرا”. (ANADOLU)

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