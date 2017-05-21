ملياردير روسي يرغب بشراء نادي آرسنال مقابل 1.3 مليار دولار

أبلغ مصدر مطلع، أن ثاني أكبر مستثمر في #آرسنال، اليشر أوسمانوف، قدم عرضاً بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة صاحب أغلبية أسهم النادي، ستان كرونكي، مؤكداً تقارير ترددت في السابق.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز: “أوسمانوف ملياردير روسي يمتلك 30% من أسهم آرسنال، أرسل العرض في خطاب إلى الأمريكي كرونكي الذي يستحوذ على 67% من أسهمه”.

ورفضت الذراع الإستثمارية لأوسمانوف، رد إند وايت القابضة التعليق، بينما لم يتسن الحصول على تعليق من آرسنال أو كرونكي.

وأضافت فاينانشال تايمز: “العرض الذي تقدم به أوسمانوف يقيم النادي بملياري دولار”.

وأبلغ المصدر أن كرونكي لم يرد على العرض رسمياً.

واختتمت الصحيفة: “كرونكي رغم أنه لم يرفض الفكرة على الفور، فإنه أشار إلى عدم اهتمامه ببيع حصته إلى أوسمانوف أو غيره”. ( reuters )

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