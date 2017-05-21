نائب رئيس لجنة الدفاع و الأمن في مجلس الدوما الروسي : أمريكا قد تقصف سوريا في أية لحظة !

شكك نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما الروسي في صدق تأكيدات البنتاغون بشأن عدم تكرار الضربات على سوريا، مؤكداً أن واشنطن احتفظت بالحق في ضرب سوريا في أية لحظة.

وفي تعليقه على تصريحات الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، التي أدلى بها يوم الجمعة، حين أعلن أن الضربات الأمريكية على سوريا لن تتكرر طالما لا يوجد تهديد لقوات بلاده هناك، قال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش: “يقول لكم أي رجل عسكري إن مفهوم التهديد له مجموعة واسعة من التفسيرات، ما يعني أن الأمريكيين ظلوا يحتفظون بالحق في ضرب سوريا في أي وقت”.

واعتبر كلينتسيفيتش أن الأمريكيين أكدوا، في الواقع، على لسان دونفورد، أن الهدف من وجودهم في سوريا ليس محاربة “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وإنما الإطاحة ببشار الأسد، واصفاً التصريحات الأمريكية بـ”ضباب كلامي”.

وأضاف: “من غير المستبعد أن القيادة الأمريكية العليا لن تقوم بالسيطرة على أفعال العسكريين لبعض الوقت، ما سيؤدي إلى المزيد مما يسمى بالتجاوزات من قبل منفذي الأوامر”.

وأشار إلى أن الحديث عن القانون الدولي في مثل هذه الظروف أصبح بلا جدوى. (RT)

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