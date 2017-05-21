نازيو ألمانيا الجدد يلتقون بممثلين لنظام الأسد في لبنان .. و ناشط من الحزب المتطرف يلتقي وزير إعلامه

قال صحافي ألماني إن النازيين الجدد في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، يسعون منذ سنوات لإقامة اتصالات مع الأطراف والمبادرات اليمينية الأخرى في بلدان أوربية وغير أوربية، ومنها سوريا.

وأضاف الصحافي “يوناس ميلر” في مقال نشرته صحيفة “بايرسه روندوفوك” الألمانية، أن نشطاء من حزب النازيين الجدد (حزب الطريق الثالث – در دريته فيغ)، سافروا في الأشهر الأخيرة إلى سوريا ولبنان، والتقوا بممثلين عن نظام الأسد.

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن ناشطاً شاباً من الحزب دعي، من قبل مجموعة متطرفة تدعى “الجبهة الأوربية لسوريا”، للذهاب إلى دمشق، حيث التقى بوزير إعلام بشار الأسد، وممثلين آخرين عنه.

من جانبه، اعتبر الصحافي المتخصص بمراقبة الأحداث اليمينية، “يان نواك”، أن تواصل النازيين الجدد مع نظام الأسد، يعتبر معاداة للسامية.

وأضاف نواك أن “نقاط التوحد المركزية بين النازيين ونظام الأسد، هي كراهية الغرب وإسرائيل”، واعتبر أن معاداة حزب الطريق الثالث للسامية، تعبر عن نفسها في الإشادة “بالمقاومة البطولية لحزب الله ضد إسرائيل”.

واجتمعت كوادر قيادية للحزب بولاية بافاريا مع ممثلين موالين للأسد من الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان، وذلك بعد فشلهم بالدخول إلى سوريا.

عكس السير