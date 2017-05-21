نيمار نادم لتفضيله الانضمام لبرشلونة على ريال مدريد !

فجر صديق مقرب من النجم البرازيلي #نيمار دا سيلفا مهاجم #برشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن نجم البارسا اعترف له بندمه على تفضيله الانتقال إلى برشلونة في صيف عام 2013 بدلا من الانتقال إلى #ريال_مدريد.

وكان ريال مدريد قد دخل في منافسة قوية مع غريمه برشلونة على خطف نيمار من سانتوس في صيف عام 2013، قبل أن تنجح إدارة النادي الكاتالوني في خطفه، بالرغم من الإغراءات المالية الكبيرة التي قدمتها إدارة النادي الملكي للاعب البرازيلي.

ونقلت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية تصريحات صديق النجم البرازيلي أن نيمار اعترف له قائلا: “أتمنى لو أنني انضممت إلى ريال مدريد”.

من جهتها أكدت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن النجم البرازيلي نادم على الانضمام لبرشلونة بالرغم من تقديمه مستوى جيد في الوقت الحالي مع الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد دخل مؤخرا في أزمة حادة مع خوان كارلوس إنزو، المدرب المساعد لبرشلونة، بعد الشجار الذي وقع بينهما في 4 مايو الجاري خلال التدريبات وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، حيث هاجم إنزو اللاعب بسبب انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة واهتمامه بأشياء خارج كرة القدم، مطالبًا إياه بالتركيز أكثر حتى لا يصبح مثل رونالدينيو الذي تأثر مستواه بعلاقاته خارج الملعب.

ويأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن إمكانية رحيل اللاعب في نهاية الموسم، حيث ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إنّ الخلاف بين نيمار وإنزو وصل إلى طريق مسدود، بعدما قال اللاعب البرازيلي: “لو استمر، فإني راحل”.

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