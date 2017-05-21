هولندا : أب سوري ” يختطف ” أطفاله الثلاثة .. و مخاوف من عودته بهم إلى سوريا

قالت صحيفة هولندية، إن لاجئاً سورياً “اختطف” أبناءه الثلاثة، وأنه تم الإبلاغ عنهم على أنهم مفقودون.

وذكرت صحيفة “تيليخراف” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن اللاجئ السوري (35 عاماً) قام، أول أمس الجمعة، بأخذ أطفاله (2-4-5 سنوات)، من مكان سكنهم في شارع “فينسترات”، بمدينة أنسخدي، بعد أن أمضى معهم بعض الوقت بمفرده.

وأضافت الصحيفة أن العائلة قامت بالإبلاغ عن اختفاء الأب والأطفال بعد ذلك، دون أن تحدد من المقصود بكلمة “العائلة”.

ويعتقد (دون وجود تأكيدات) أن المقصود هو الأم وعائلتها، وأنها منفصلة عن زوجها الذي قدم لزيارة أطفاله، قبل أن يقوم باختطافهم، وفق التعبير الذي استخدمته الصحيفة.

وإلى جانب إبلاغ الشرطة، أبلغت العائلة منظمة مختصة بالبحث عن المفقودين، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المنظمة، أن الرجل السوري لا يعرف عنه أنه “عنيف”، إلا أن العائلة قلقة على صحة الأطفال، وتعتقد أن الوالد فر بهم لخارج هولندا.

وقامت الشرطة الهولندية بإطلاع نظيرتها الألمانية على تفاصيل الحادثة.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة، أن هناك احتمالية لسفر الأب مع أطفاله إلى سوريا، إلا أن لا دلائل قوية على ذلك.

ووفق البحث الذي قامت به المنظمة، فإن لا صلات أو توجهات تربط الأب بـ “داعش”.

عكس السير