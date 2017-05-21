وزيرة دفاع ألمانيا : لم نتخذ قراراً بشأن نقل قواتنا من تركيا إلى الأردن

قالت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير ليين السبت ان بلادها لم تتخذ أي قرار بعد حول نقل القوات الالمانية المتمركزة في قاعدة انجرليك التركية إلى الأردن.

وكانت برلين نددت بشدة الاثنين الماضي بمنع أنقرة نوابا من ألمانيا زيارة قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا وحذرت من انها قد تسحب قواتها لنشرها في مكان آخر.

وقالت الوزيرة الالمانية على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي الدولي ردا على اسئلة الصحافيين حول ما اذا كانت بلادها تعتزم نقل قواتها إلى الأردن، “لم يتم اتخاذ قرار بعد”.

واضافت ان “هذا أمر مهم ولا تزال هناك محادثات مستمرة مع تركيا لكن في حال توجب علينا تحريك قواتنا سنكون مستعدين لهذا رغم ان ذلك سيخلق فجوة زمنية لمشاركة طائراتنا من طراز (تورنيدو) في المهمات وربما لبضعة أسابيع″.

وتابعت “لقد زرت هنا في الأردن القاعدة الجوية في الأزرق امس واثارت اعجابي، فهناك الكثير من الإمكانات في هذه القاعدة الجوية”.

واوضحت “نعرب عن الامتنان الكبير للاستقبال الحافل والدعم الكبير وسأجري محادثات مع الملك (عبد الله الثاني) في وقت لاحق بعد الظهر (السبت) لأشكره على هذا العرض الكريم”.

وقالت “بالنسبة للبرلمانيين الالمان فانه من المهم جدا ان يكونوا قادرين على الوصول إلى قواتنا وزيارتهم”.

واضافت “في (قاعدة) إنجيرليك (التركية) يبدو حتى الان انه من الصعب على البرلمانيين الألمان زيارة القوات في هذه القاعدة حيث يشاركون في مهمة ضد داعش”.

وتابعت “لذلك علينا الآن أن نخطط كي يتسنى تنفيذ العملية في أقرب وقت ممكن”، مشددة على انه “لم يتخذ أي قرار سياسي بعد”.

ووصفت وزارة الخارجية الألمانية منع تركيا النواب من زيارة قاعدة انجرليك التي تستخدم في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية بـ”غير المقبول”.

وتنشر ألمانيا حوالي 250 عسكريا في القاعدة، حيث تنطلق طائراتها من طراز “تورنيدو” في مهمات استطلاع فوق سوريا او لتقديم الإمداد لطائرات الدول المشاركة في التحالف ضد الجهاديين.

واعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن الموقف التركي “مؤسف” وأن ألمانيا ستستمر في مناقشة الأمر لحل المسألة، إلا أنها “ستبحث عن بدائل لانجرليك” في هذه الأثناء، بما في ذلك في الأردن. (AFP)

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